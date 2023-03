Tragedia a Ilbono, Manuel ucciso da un malore a 26 anni

Una tragedia scuote Ilbono, piccolo comune in provincia di Nuoro. Manuel Deiana, un ragazzo di soli 26 anni, è morto per un infarto. Il malore improvviso lo ha stroncato, senza lasciargli scampo.

Il giovane, di Lanusei, lavorava come stagionale in un’azienda del paese in cui era andato a vivere con la compagna. Lei ha trovato il corpo senza vita di Manuel Deiana in casa. I soccorsi sono stati vani. L’elisoccorso non ha raggiunto Ilbono dopo che i sanitari hanno dichiarato il decesso del giovane. www.today.it