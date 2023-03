Roma, operata alla tiroide: donna di 42 anni muore in ospedale

foto Facebook

È morta a 42 anni all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa delle complicanze di un intervento alla tiroide, che in un primo momento pareva riuscito.

La vittima si chiamava Grazia Sabatini ed era originaria di Civitella Roveto, in provincia dell’Aquila. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il marito della donna, Giovanni Mariani, ha presentato una denuncia contro ignoti, con ipotesi di omicidio colposo, alla stazione dei carabinieri di Civitella Roveto, che verrà poi trasmessa per competenza a Roma.

La ricostruzione della vicenda

La vittima era stata ricoverata e operata mercoledì. Mariani ha raccontato che tutto pareva essere andato per il meglio e che, dopo essere stata operata, la moglie lamentava solo “un fastidio alla gola”. Il giorno dopo, invece, la situazione è precipitata e la donna non è sopravvissuta a un nuovo intervento. L’uomo si è rivolto all’avvocato Berardino Terra per fare chiarezza sul decesso della moglie. Toccherà al magistrato stabilire se sarà necessaria l’autopsia o sarà sufficiente il riscontro diagnostico che solitamente viene effettuato dall’ospedale. tgcom24.mediaset.it