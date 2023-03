Malore nel sonno, 40enne trovato morto nel letto dalla madre

Udine – È stata la madre, attonita, a trovarlo a letto, privo di sensi dopo un malore improvviso e a dare immediatamente l’allarme. Purtroppo però era troppo tardi, era tutto vano. Philip Morocutti, 40 anni, era già privo di vita. I sanitari del 118, intervenuti prontamente dopo la chiamata, hanno provato in ogni modo a rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha perso la vita oggi (venerdì 24 marzo) all’improvviso, nella sua camera da letto di Udine, città nella quale viveva a lavorava.

Philip Morocutti era originario di San Daniele, ma in città aveva trovato la sua realizzazione professionale. Insegnava all’istituto Malignani, dove anche ieri mattina i suoi studenti e tutti i colleghi lo stavano aspettando per le lezioni in classe. A scuola, però, Morocutti non ci sarebbe mai arrivato. Ancora ignota la tipologia di malore che lo ha stroncato, presumibilmente nel sonno e senza particolari avvisaglie precedenti.

La notizia, si è diffusa immediatamente nell’ambiente scolastico del capoluogo friulano, dove Morocutti era conosciuto. All’istituto Malignani, ad esempio, il 40enne originario di San Daniele del Friuli insegnava in due sezioni: quella specializzata nelle telecomunicazioni e quella invece più classica, dedicata all’aeronautica. Aveva due lauree: una conseguita all’Università di Padova e l’altra alla Sapienza di Roma. Era legato al mondo accademico anche in Friuli Venezia Giulia, grazie a una serie di collaborazioni che aveva siglato sia con l’Ateneo di Udine che con l’Università di Trieste. Unanime il cordoglio da parte dei vertici dell’istituto Malignani, dove Morocutti oggi avrebbe dovuto tenere un corso specialistico. www.ilmessaggero.it