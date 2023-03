Milano, 3 ragazze aggredite da algerino armato di pistola nel giro di pochi minuti

o

Tre blitz nel giro di pochi minuti, tutti falliti. Poi le manette. Un uomo di 22 anni, cittadino algerino, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l’accusa di tentata rapina aggravata continuata dopo aver messo a segno un triplo raid. La sua serie è iniziata sul tram 14, dove – mostrando una pistola – ha minacciato una ragazza 22enne cercando di rapinarla, senza riuscirci. Pochi minuti dopo un nuovo allarme di piazza Firenze, con un’altra 22enne aggredita e scampata alla rapina soltanto perché ha avuto la prontezza di rifugiarsi in un condominio. In via Quarenghi l’ultimo blitz. Lì il 22enne ha aggredito una 32enne, colpita anche con un punteruolo al polso e al labbro, ma anche in quel caso non è riuscito a portarle via nulla.

A mettere fine alla sua fuga sono stati i carabinieri del Radiomobile e delle Api, l’aliquota di primo intervento, che lo hanno rintracciato e bloccato sul cavalcavia pedonale di via Bacchelli. Il 22enne aveva ancora addosso la pistola, un’arma da softair senza tappo rosso. www.milanotoday.it