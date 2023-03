La UE vuole vietare l’allevamento dei cavalli

La Commissione Europea appoggia la richiesta di alcuni cittadini Ue di vietare di macellare i cavalli. L’esecutivo comunitario ha deciso di registrare un’iniziativa dei cittadini europei (Ice) intitolata “End The Horse Slaughter Age”. Gli organizzatori chiedono di proporre una legge che vieti la macellazione dei cavalli, compreso anche il loro allevamento e l’esportazione per la produzione di pellame, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze.

Chiedono inoltre il divieto di trasportare a lunga distanza cavalli attraverso l’Europa per la macellazione e la protezione degli equini dal lavoro eccessivo o dal duro addestramento. La decisione, precisa la Commissione, è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e politiche finali della Commissione su questa iniziativa e l’eventuale azione che intende intraprendere, qualora l’iniziativa ottenga il sostegno necessario. ADNKRONOS