La UE ha donato 10 milioni di euro alla Cpi

LA UE E LA CORTE – Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, ha detto che la UE ha finanziato con 10 milioni il lavoro della Corte penale internazionale dell’Aja in Ucraina e che per il 2025 saranno versati altri 3 millioni. Reynders ha aggiunto che Bruxelles vuole riformare lo Statuto di Rima per “estendere la giurisdizione della Corte al crimine di aggressione militare” e ha invitato l’Ucraina a ratificare lo Statuto di Rima il prima possibile.

