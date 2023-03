Xi: “Nessun Paese ha il diritto di dettare l’ordine mondiale”

Nessun paese nell’arena globale ha il diritto di avere l’ultima parola nel determinare l’ordine mondiale esistente, afferma il presidente cinese Xi Jinping in un’intervista al quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta. “La comunità internazionale ha riconosciuto che nessun paese è superiore agli altri, nessun modello di governo è universale e nessun singolo paese dovrebbe dettare l’ordine internazionale”, dice Xi nell’articolo pubblicato prima della sua visita in Russia.

Xi: “La nostra proposta sull’Ucraina riflette visioni globali”

La proposta della Cina su come risolvere la crisi ucraina “riflette visioni globali” e cerca di arrivare a una sintesi, ma riconosce che “le soluzioni non sono facili”. È quanto afferma il presidente Xi Jinping in un articolo pubblicato su Rossiyskaya Gazeta nell’imminenza della sua visita a Mosca – la prima di un leader mondiale da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin -, chiedendo anche “pragmatismo” sull’Ucraina. La proposta cinese, un documento in 12 punti diffuso a febbraio, rappresenta “per quanto possibile l’unità delle opinioni della comunità mondiale”.

Putin: “Apprezzo ruolo della Cina per la risoluzione del conflitto”

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto con favore “la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo” nella risoluzione del conflitto in Ucraina, sostenendo, inoltre, che le relazioni tra Mosca e Pechino sono “al punto più alto” della loro storia. Lo ha dichiarato lo stesso Putin in un articolo scritto per un giornale cinese e pubblicato dal Cremlino, alla vigilia della visita in Russia del leader cinese Xi Jinping. tgcom24.mediaset.it