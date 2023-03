Washington Post: Ucraina a corto di truppe e munizioni

Secondo un’inchiesta del Washington Post, le forze ucraine hanno subito perdite significative di uomini e armi dall’inizio della guerra e i funzionari occidentali stanno mettendo in dubbio che resistere a Bakhmut sia una strategia saggia. “La qualità delle forze ucraine è stata degradata da un anno di perdite, l’umore delle truppe in prima linea è cupo, alcuni funzionari ucraini mettono in dubbio la prontezza di Kiev nell’organizzare la controffensiva di primavera”. Il Washington Post riferisce inoltre che l’Ucraina potrebbe aver subito fino a 120mila morti e feriti, rispetto ai 200mila russi, sebbene le perdite siano tenuti segrete anche agli alleati.

Leggi anche

► Orban avverte: Occidente pronto a valutare invio di truppe in Ucraina

Combattente Wagner: ucraini usano tutti i tipi di armi

Secondo i combattenti del gruppo Wagner, che stanno avanzando in direzione di Chasov Yar vicino a Bakhmut, l’aviazione ucraina, i veicoli corazzati e tutti i tipi di armi nemiche stanno operando intensamente. “Usano l’aviazione per noi, gli elicotteri decollano sette o otto volte durante le ore diurne. Elicotteri e aerei non funzionano su veicoli blindati, ma lavorano sulla forza lavoro, cioè su di noi, nelle trincee e piantagioni forestali”, ha detto un combattente del gruppo a RIA Novosti. L’interlocutore dell’agenzia ha parlato anche della tattica dei carri armati usati dal nemico – il cosiddetto “carosello di carri armati”. tgcom24.mediaset.it