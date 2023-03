Verona, 13enne picchiato da 40enne straniero

“Ennesima aggressione in centro storico. Ieri alle 19.30 un ragazzino di 13 anni, mentre giocava con un amico in piazza Viviani, è stato prima minacciato e poi preso a ceffoni da una persona straniera, probabilmente di origine marocchina, di circa 40anni. Mi chiedo se siamo a Verona o nel Far West…”.

A denunciare pubblicamente l’episodio la consigliera comunale della Lista Tosi, Anna Bertaia, che è stata messa a conoscenza dalla famiglia della vittima, che sporgerà regolare denuncia alle Forze dell’Ordine.

Bertaia racconta che “il 13enne aggredito stava giocando con un amichetto americano e tra di loro parlavano inglese. Il 40enne straniero si è avvicinato chiedendo con fare minaccioso cosa avesse detto, il ragazzino non ha fatto nemmeno in tempo a tradurglielo che è stato preso a sberle”.

Bertaia sottolinea “la mancanza di sicurezza che si respira in città, l’amministrazione comunale deve implementare i controlli sul territorio, potenziando gli organici della Polizia Locale e collaborando con la Prefettura per il coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine. Ieri, mentre c’è stata l’aggressione, non c’era nessuno a presidiare. Da donna delle istituzioni e mamma non sono tranquilla”. (https://www.giornaleadige.it)