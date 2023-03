Zelensky: “cambiare il nome della Russia in ‘Moscovia’”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare il nome della Russia in ‘Moscovia’, dopo che una petizione online per il cambio di nome ha raccolto oltre 25mila firme. Lo riportano i media ucraini. La petizione sottolinea che “il nome storico della Russia è Moscovia”.

“Questo nome era usato in Europa e in alcune lingue asiatiche. Anche molte mappe storiche del XVI-XIX secolo, realizzate in Europa prima e dopo la ridenominazione del regno di Mosca in Impero di tutte le Russie, riportavano questo nome”, si legge nella petizione, “la Russia esiste solo da 301 anni”, cioè dal 22 ottobre 1721, quando lo zar moscovita Pietro I proclamò il regno di Mosca “Impero russo”.

Kiev: respinti più di cento attacchi in un giorno

Le forze ucraine durante l’ultimo giorno respinto più di cento attacchi russi nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. Lo riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, citato da Ukrinform.

tgcom24.mediaset.it