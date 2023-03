Torino, malore in seggiovia: morto 16enne

Non ce l’ha fatta il ragazzo sedicenne da domenica ricoverato in ospedale a Torino dopo che essere stato colto da malore durante la salita in seggiovia a Prali, in Val Germanasca. Il giovane che prima di essere trasportato in ospedale era stato stabilizzato dal personale sanitario e dai carabinieri in servizio sulle piste e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, è deceduto oggi. I genitori hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.

Il ragazzino era ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato colpito da un malore nella mattinata di domenica 5 marzo 2023, mentre si trovava sulla seggiovia Malzat-Pian Alpet nel comprensorio sciistico di Prali. Quando l’impianto è arrivato in vetta è scattata la macchina dei soccorsi.

Una donna aveva praticato la respirazione artificiale al giovane, il personale del soccorso piste aveva utilizzato il defibrillatore in dotazione e i carabinieri della compagnia di Pinerolo gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa che, dopo circa 35 minuti, sul posto arrivasse l’elicottero dei sanitari, che lo ha caricato e portato a Torino. Nonostante i soccorsi più che tempestivi, la situazione sanitaria del giovane era già complessa.