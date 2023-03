Centro regionale Veneto per cambio di sesso: trionfo della libertà negativa

foto Pixabay

Una “scelta di civiltá” ha dichiarato il Presidente della Giunta regionale del Veneto pro tempore, dott. Luca Zaia, in merito all’istituzione del Centro regionale per il cambio di sesso in nome della “inclusivitá” della Regione del Veneto. Ancora una volta si dimentica la legge naturale e si asseconda quella libertá negativa propria della modernitá (Locke). L’uomo non é ció che é, ma ció che vuole essere. É un “indifferenziato”, un “camaleonte”, direbbe Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), che diviene altro da sé (é il trionfo della gnosi moderna).

La persona, attraverso lo strumento della legge (i LEA), é qualcosa che si autodetermina, cioè è criterio a se stessa, agisce come essa stessa decide per i fini che essa stessa si pone. Autodeterminazione significa, quindi, libertà assoluta e volontà altrettanto assoluta. L’unico valore, per l’autodeterminazione, è la sincera volontà del soggetto, ossia che la scelta sia fatta totalmente in proprio, senza influenze esterne di qualsiasi tipo esse possano essere. La scienza é divenuta “surrogato di salvezza” per dirla con il grande filosofo Cornelio Fabro (1911-1995), “tomista essenziale”. “Sarete come Dio….” diceva qualcuno e sappiamo come é andata a finire…

Daniele Trabucco

LEGGI ANCHE

► Testimonianza di una trans che spiega l’incubo dopo le sue operazioni: “Voglio raccontare a tutti cosa ci hanno portato via, cosa significa davvero “irreversibile” e come ci appare questa realtà.”