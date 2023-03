UE: presto un altro miliardo di euro per munizioni a Kiev

BRUXELLES – L’Ue proporrà di usare un miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace (Epf) per acquistare munizioni di calibro 1.55 e anche di altri calibri da inviare all’Ucraina, come richiesto dal presidente Volodymyr Zelensky. Lo si apprende da fonti europee.

I Paesi membri che vorranno acquistare munizioni per Kiev, secondo la proposta, saranno rimborsati dall’Ue utilizzando il miliardo del Fondo. La proposta sarà avanzata dal Servizio di Azione Esterna dell’Ue e arriverà sul tavolo del Consiglio Affari Difesa il prossimo 7 marzo. ansa europa