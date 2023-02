Milano, donna accoltellata alla gola in strada: è grave

Una donna soccorsa per ferite alla gola, al torace e alle gambe dopo essere stata accoltellata dal compagno. L’aggressione nella mattinata di martedì 28 febbraio, verso le 11.20, nel parcheggio del controviale di Fulvio testi, angolo via Massimo Gorki, a Cinisello Balsamo (Milano). Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

La donna, una 56enne italiana, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell’arrivo dei soccorritori era cosciente e con parametri vitali stabili.

In base a quanto ricostruito, la donna sarebbe stata accoltellata dal compagno con cui convive, un 62enne italiano, durante una lite legata alle difficoltà economiche in cui verserebbe la coppia. I militari hanno bloccato l’uomo e trovato a terra e sequestrato due coltelli, entrambi utilizzati per l’aggressione che sembrerebbe avvenuta all’interno di una Peugeot 508, dove la vittima era seduta sul lato del passeggero. www.milanotoday.it