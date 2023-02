Malore improvviso, muore neonato di 21 giorni

Dramma a Fossignano, paese dell’hinterland di Aprilia (Latina) con i genitori di un bimbo nato da pochissimo, un neonato appena 21 giorni, hanno chiesto invano aiuto al personale medico dell’Ares 118 perchè il loro piccolo aveva avuto un mancamento che poi si è rivelato fatale.

Il malore è stato fatale al neonato e neanche il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine e dell’elisoccorso ha potuto salvargli la vita

Nonostante il rapido arrivo sul posto dei carabinieri e della polizia locale, oltre all’Ares e ad un elicottero atterrato in zona per ricoverare velocemente il piccolo in ospedale, non c’è stata neanche la possibilità di elitrasportarlo perchè il neonato è morto dopo poco.

Indagini in corso, con la Procura che ha appena aperto un fascicolo ad hoc sulla vicenda e in attesa che venga disposta, come certamente avverrà, l’esame autoptico sul corpo della piccola vittima. (https://canaledieci.it)