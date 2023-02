Finanziere muore a 48 anni per un malore

L’uomo si è sentito male ieri. È stato vano il trasferimento in elisoccorso fuori Elba. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare

PORTOFERRAIO — Lutto per la Guardia di finanza elbana per la morte di un suo funzionario che si è spento ieri per un malore all’età di 48 anni, Claudio Marziale, di origini romane ma all’Elba da circa 20 anni. L’uomo ha accusato un malore ed è stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio. Viste le gravi condizioni dell’uomo è stato attivato l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Grosseto. Purtroppo però tutti i tentativi di salvare l’uomo sono stati inutili.

La notizia della morte dell’uomo ha destato molti messaggi di cordoglio. L’Istituto comprensivo “Sandro Pertini” di Portoferraio ha rivolto il seguente messaggio alla famiglia:

"L'Istituto Comprensivo "Pertini" di Portoferraio, con la Dirigente Pieruccini, i Docenti ed il personale ATA, partecipano al dolore della famiglia Marziale per la scomparsa del v. Brigadiere Claudio, padre di due alunni del nostro Istituto. Alla famiglia le più sentite condoglianze".