Ucraina, De Luca: ‘non è innocente chi ha allargato la Nato fino ai confini della Russia’

Napoli, 24 febbraio 2023 “Ho sempre detto che nella guerra in Ucraina vi è un colpevole certo, Putin, la Russia che ha invaso militarmente l’Ucraina, ma anche che non vi sono innocenti. Non sono innocenti quelli che hanno lasciato crescere per otto anni la guerra civile nel Donbass, non sono innocenti quelli che in maniera irresponsabile hanno allargato l’Alleanza Atlantica fino ai confini della Russia in questi anni. Non sono innocenti quelli che stanno giocando una partita fra grandi potenze sulla pelle della popolazione civile ucraina”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista