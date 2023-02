Ucraina, Mattarella: aggressione mai vista da II Guerra mondiale

ROMA, 24 FEB – “Oggi un giorno particolare perchè si compie un lungo anno di guerra di aggressione della Russia all’Ucraina: nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare territori o per annetterlo dagli eventi drammatici della seconda guerra mondiale”. Lo afferma il presidente della Repubblica alla consegna dei premi Alfieri della Repubblica.

“La pace non è solo fatta da accordi tra i Paesi ma anche nei sentimenti dei popoli”. Lo afferma il presidente della Repubblica alla consegna dei premi Alfieri della Repubblica. “Il nostro Paese ha sempre coltivato la civiltà della condizione umana”. (ANSA)