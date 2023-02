Persone scomparse in aumento in Italia, “67 al giorno nel 2022”

Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Sono i dati diffusi dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse, prefetto Antonino Bella, che ha presentato la relazione annuale al Viminale. “Si tratta di minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell’angoscia” ha detto Bella. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. In media le denunce relative a stranieri sono 41 al giorno, 47 quelle di minori (36 stranieri e 11 italiani): per lo più si tratta di maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. L’incremento di denunce di scomparsa di minori è del 47,8% per gli stranieri e del 24,1% per gli italiani. Nel 2022 è stata denunciata in Italia, inoltre, la scomparsa di 70 minori ucraini.

Le denunce relative ad over 65 sono cresciute nel 2022 del 13%. I ritrovamenti sono stati 12.170, il 49,9% delle denunce di scomparsa, in lieve aumento rispetto all’anno precedente. Continuano a ridursi i tempi di ritrovamento: il 75% degli scomparsi vengono ritrovati entro la prima settimana. Il 10% dei ritrovamenti è avvenuto in ambito ferroviario e ha riguardato per lo più minori.

Il dato numericamente più significativo emerso dall’analisi del fenomeno della scomparsa di persone riguarda la fascia di età dei minori che ha fatto registrare 17.130 denunce pari al 70,29% di tutte quelle presentate nel 2022. Delle 17.130 denunce, 14.410 hanno riguardato la fascia d’età 15-17 anni, pari all’84,12%. Sono i dati diffusi dal commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Antonino Bella, che ha presentato la relazione annuale al Viminale.

Dal totale di 17.130 denunce di scomparse di minori (una media di 47 al giorno), il 75,90% ha riguardato stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10%, italiani (una media di 11 al giorno). Il dato si capovolge con riferimento ai ritrovamenti, con una percentuale del 74,27% per gli italiani, rispetto a quella del 29,81% per i minori stranieri. Dal confronto delle denunce di scomparsa di minori del 2022 con quelle del 2021, si evidenzia un incremento del 47,86% per i minori stranieri e del 24,18% per i minori italiani.

Gran parte delle 17.130 denunce di scomparsa di minori riguarda cittadini stranieri. Si tratta di 13.002 denunce che rappresentano il 75,90% di tutta la fascia di età dei minori con una percentuale di ritrovamento di poco inferiore al 30%.

I dati delle persone scomparse con oltre 65 anni di età hanno fatto registrare nel 2022 il 3,87% delle denunce. Delle 942 denunce di scomparsa, la gran parte riguarda gli uomini. Il 91,83% è di nazionalità italiana, mentre l’8,17% riguarda cittadini stranieri. Nel caso di persone con più di 65 anni di età, si registra una percentuale di ritrovamenti dell’80,58%, per quanto riguarda gli scomparsi di nazionalità italiana, quasi analoga a quella, del 79,22%, che riguarda cittadini stranieri.

Per quanto riguarda il confronto, tra il 2022 ed il 2021, dei ritrovamenti di persone scomparse negli anni precedenti alla presentazione della denuncia, l’incremento maggiore è riferito ai minori di 18 anni, rispettivamente del 62,92% nel 2022 e del 59,37% nell’anno 2021. ADNKRONOS