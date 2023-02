Biden, nuove sanzioni “contro la Russia” e mezzo miliardo per armi a Kiev

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia. Oggi a Kiev, “annuncerò un’altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condividerò che più avanti questa settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o riempire di nuovo la macchina da guerra russa”, ha affermato in una nota rilasciata dalla Casa Bianca rilanciata dal Guardian.

Biden annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti a Kiev

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. “Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste”, ha detto Biden. tgcom24.mediaset.it