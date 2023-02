PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 febbraio 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 18 febbraio 2023 alle 20,30 su SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

PRIMA PARTE

Ospiti: Avv.Francesco Miraglia Avv.Daniela Vita

LA DISABILITA’ E’ UNA DIMENSIONE DELLA DIVERSITA’ UMANA titolo preso in prestito dal libro: CI SONO ANCH’IO. Autori l’Avv. Francesco Miraglia e l’Avv. Daniela Vita in collegamento.

La prefazione è di Francesco Morcavallo avvocato, già Giudice del TM, e la postfazione della Professoressa Vincenza Palmieri fondatrice della Pedagogia Familiare.

Un libro dedicato a coloro che non sanno che LA DISABILITA’ E’ UNA DIMENSIONE DELLA DIVERSITA’ UMANA. Quindi, un libro da leggere per capire e da rileggere per agire di conseguenza.

Il libro racconta la storia di Sara, della sua non abilità, della sua diversità, illustrando gli sforzi ed evidenziando le difficoltà affrontate con la forza interiore di chi non vuole mollare, ma di chi vuole reagire con grande dignità e dire: CI SONO ANCH’IO un invito a leggere per riflettere sull’unicità di ogni persona, sul diritto di essere diversi e di considerare la diversità un esempio di varietà degli esseri umani e quindi considerarla una unicità in modo da potersi esprimere in condizione di parità con tutti.

Un viaggio attraverso quei principi di diritto posti a fondamento della tutela della persona umana nei suoi aspetti più profondi e più intimi. Principi, troppo spesso trascurati, e che per questo, senza retorica, hanno il bisogno di essere riaffermati.

SECONDA PARTE

*LA VERITA’ SULLE DIMISSIONI DI RATZINGER*

Ospiti: Andrea Cionci e Alessandro Meluzzi.

Storico dell’arte, scrittore e giornalista è stato reporter dall’Afghanistan e dall’Himalaya, si occupa di storia, archeologia e religione. Cionci è stato reporter dall’Afghanistan e dall’Himalaya. Ha pubblicato CODICE RATZINGER un’inchiesta durata oltre due anni e mezzo sulla questione dei due papi, portata avanti con oltre 400 articoli su testate nazionali in un volume di 340 pagine pubblicato da Byoblu edizioni.

Una puntata da vedere e da rivedere per capire come agire.