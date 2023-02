Rai, Pd: ‘squilibri a favore del governo’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Come parlamentari del Partito democratico designati alla Commissione Vigilanza Rai sollecitiamo le altre forze politiche ad accelerare i tempi di costituzione della Commissione che non opera da diversi mesi”. Così parlamentari del Pd Ouidad Bakkali, Annamaria Furlan, Stefano Graziano, Antonio Nicita, Vinicio Peluffo, Francesco Verducci, Nicola Zingaretti.

“Gli ultimi dati Agcom sul pluralismo radiotelevisivo e, segnatamente, sull’informazione Rai, confermano pesanti squilibri a favore di governo e maggioranza in violazione dell’art. 6 del Contratto di servizio, del Tusma e della Legge 28/2000”.

“Questa situazione di squilibrio e di vuoto di vigilanza non può durare oltre al fine di ripristinare un rapporto corretto tra maggioranza e minoranza parlamentare. Gli altri partiti designino i propri componenti rappresentanti in Commissione e si proceda nei prossimi giorni alla costituzione di un organo importantissimo per il pluralismo informativo e il buon funzionamento del confronto democratico”.