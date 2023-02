Omicidio Luca Sacchi: imputati soffrono di claustrofobia, udienza rinviata

Rinvio dell’udienza a Roma nel processo di appello per l’omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 23 ottobre del 2019. Il motivo? Gli imputati soffrono di claustrofobia e i giudici, dopo avere appurato che due imputati, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, condannati in primo grado a 27 e 25 anni di carcere, hanno rifiutato il trasferimento dal carcere di Rebibbia a piazzale Clodio per evitare di avere crisi claustrofobiche sulla camionetta della penitenziaria, hanno disposto un rinvio al 23 febbraio. tgcom24.mediaset.it