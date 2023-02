Zelensky: atleti russi ai Giochi “segno di violenza e illegalità”

Roma, 10 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha chiesto il boicottaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 per la possibile partecipazione di atleti russi, ha dichiarato che la loro presenza sarebbe una “manifestazione di violenza”.”La semplice presenza di rappresentanti dello Stato terrorista è una manifestazione di violenza e illegalità”, ha dichiarato a un vertice virtuale dei ministri dello Sport, “e non può essere coperta con una finta neutralità o una bandiera bianca”.

Phosgene that the Ukrainian regime is using against the Russian troops. You don’t need concentration camps when you can send phosgene gas with drones. History repeats itself #ZelenskyWarCriminal #ww2 pic.twitter.com/Rv1cJB3eb7

— Hamodi Haz (@HamodiHaz) February 10, 2023