Zelensky a Bruxelles: “UE significa libertà”

Davanti al Parlamento europeo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato: “L’Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere e questa è la casa del mio Paese. L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L’Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue. Grazie a tutti gli europei per aver sostenuto l’Ucraina in questa battaglia storica”. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa