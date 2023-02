Gb: Russia non dispone di munizioni per un’offensiva di successo

Secondo il Ministero della Difesa britannico, la Russia non dispone quasi certamente delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un’offensiva di successo. “Le forze russe sono riuscite a guadagnare solo alcune centinaia di metri di territorio a settimana. Questo è quasi certamente dovuto al fatto che la Russia non dispone delle

munizioni e delle unità di manovra necessarie per un’offensiva di successo.”

“È probabile che – sostiene l’intelligence Gb – i comandanti di alto livello facciano piani che richiedono unità sotto organico e inesperte per raggiungere obiettivi irrealistici, a causa delle pressioni politiche e professionali”. ANSA