Ucraina, Guterres (Onu): “rischio di una guerra più vasta”

Secondo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “le prospettive di pace continuano a diminuire” e “il mondo rischia di avviarsi verso una guerra più ampia”.

“Le prospettive di pace in Ucraina continuano a diminuire, le possibilità di un’ulteriore escalation e spargimento di sangue continuano a crescere. Temo che il mondo stia camminando verso una guerra più ampia non come un sonnambulo, ma con gli occhi ben aperti”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres delineando in Assemblea Generale le sue priorità per il 2023.

Berlino: presto consegna congiunta Leopard 2 a Kiev

Il governo tedesco prevede che la consegna dei carri armati Leopard 2 all’Ucraina insieme agli alleati europei avverrà “rapidamente”. “L’impegno tedesco c’è”, ha detto il vice portavoce del governo Wolfgang Büchner a Berlino, confermando che la Germania è in contatto con i Paesi partner, senza però fornire ulteriori informazioni su dettagli e impegni da parte degli altri governi. La Germania ha promesso la consegna di 14 carri armati Leopard 2 dalle scorte della Bundeswehr. Insieme ad altri alleati, dovranno essere formati due battaglioni con i moderni corazzati per l’Ucraina.

