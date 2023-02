Al supermercato i primi spaghetti italiani con farina di grillo

Tra qualche settimana, arriveranno sul mercato i primi spaghetti prodotti a Torino a base di farina di grillo, realizzati da Italian Cricket Farm, la prima azienda ad aver richiesto l’autorizzazione per commercializzare “novel food” ovvero farine di insetti per l’alimentazione umana. Lo riferisce il Corriere della Sera. La pasta sarà realizzata a chilometro zero e costerà 4 volte di più rispetto a quella tradizionale, ma sarà un prodotto ecologico ad alto contenuto proteico, adatto alle diete degli sportivi.

Pronti a investire nel business degli insetti commestibili

I fondi di investimento sono pronti a partecipare al grande affare dell’insetto nel piatto, dato che il mercato degli insetti commestibili nel mondo vale quasi un miliardo di euro e potrebbe superare i 4,1 miliardi di dollari entro il 2025, secondo una ricerca di Dealroom pubblicata su Bloomberg.

Il cibo del futuro

Per molti osservatori, gli insetti commestibili sono il cibo del futuro, poiché richiedono poca acqua per essere allevati e hanno un impatto ambientale minimo rispetto all’allevamento di animali come i bovini. La pasta a base di farina di grillo potrebbe essere una delle prime opportunità per gli appassionati di alimentazione sostenibile di provare questo tipo di cibo. https://gazzettadelsud.it