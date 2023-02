Migranti, Italia chiede corridoi umanitari con fondi UE

BRUXELLES, 01 FEB – “Chiediamo lo sviluppo di corridoi umanitari europei, coordinati e finanziati dalla Commissione Europea, come modo per garantire un accesso sicuro e legale all’Europa alle persone vulnerabili, combattendo al contempo il traffico di esseri umani”. E’ quanto chiede l’Italia in un ‘non paper’ fatto circolare in vista del Consiglio Europeo straordinario di settimana prossima, visto dall’ANSA.

“Siamo inoltre convinti che schemi nazionali specifici per la concessione ben monitorata di permessi di lavoro o visti di studio potrebbero essere straordinariamente efficaci per incentivare la cooperazione dei Paesi terzi”, si legge ancora.

Il Consiglio Ue dovrebbe chiedere “una rapida attuazione” dell’iniziativa della Commissione Europea sulla promozione di una “più stretta cooperazione” tra gli Stati, anche quando si tratta di operazioni “condotte da navi private, come mercantili e ong, battenti bandiera di Stati membri e Paesi associati”.

“Poiché la maggior parte di queste attività comporta una cooperazione transfrontaliera con Paesi diversi dagli Stati di bandiera delle navi, un quadro generale di linee guida concordate faciliterebbe la cooperazione”, si legge.

“Siamo tutti consapevoli che le ricollocazioni non rappresentano la soluzione strutturale ai flussi migratori. Ma nel breve periodo restano uno strumento necessario per dare alla solidarietà un’immagine significativa e concreta. Tuttavia, per essere efficaci, richiedono miglioramenti significativi rispetto al meccanismo volontario, che è ancora lontano dall’essere pienamente attuato”. (ANSA).