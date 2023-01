Tennis, Djokovic vince gli Australian Open

Novak Djokovic vince per la decima volta in carriera gli Australian Open. A Melbourne, il serbo batte 6-3, 7-6(4), 7-6(6) il greco Stefanos Tsitsipas dopo 2 ore e 56 minuti di gioco e conquista il 22esimo Slam in carriera, raggiungendo Rafael Nadal. Grazie al successo sull’ellenico, inoltre, Nole diventa il nuovo numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz, mentre il 24enne di Atene, al secondo ko in una finale Major, è terzo.

Novak Djokovic scrive l’ennesima pagina di storia del tennis. Il serbo batte Stefanos Tsitsipas nella finale degli Australian Open e si prende tutto: il decimo successo in carriera a Melbourne, il 22esimo Slam che vale l’aggancio a Nadal e la posizione di numero uno al mondo. Finisce 6-3, 7-6(4), 7-6(5) per Nole, che trionfa perdendo appena un set in tutto il torneo. L’avvio sorride subito a Djokovic, che già al primo turno in battuta ha l’occasione di strappare il servizio. Tsitsipas annulla due palle break, ma cede al quarto game: 3-1 che diventa 6-3 nel primo set. Nel secondo arriva una sola palla break, ma pesante: un set point per l’ellenico. Nole, però, evita il pareggio nel conto dei parziali e si guadagna il tie-break, dove il 24enne di Atene sbaglia molto, soprattutto con il diritto. Il risultato è il 7-4 che regala il 2-0 al nuovo numero uno al mondo, per il quale non mancano momenti di nervosismo con il suo angolo.

Nel terzo, Tsitsipas sembra passare in vantaggio strappando il servizio, ma Nole risponde ed è 1-1. Inevitabile ancora una volta il tie-break, ma stavolta in avvio non c’è storia: subito 5-0. Il greco annulla due match point, ma al terzo cede. Finisce 6-3, 7-6(4), 7-6(5) per Djokovic, che aggiorna i suoi incredibili numeri: decima vittoria in altrettante finali agli Australian Open, 22esimo Slam come Rafael Nadal, prima posizione nella classifica Atp a partire dal 30 gennaio, scavalcando Carlos Alcaraz. Stefanos Tsitsipas, invece, incassa la seconda sconfitta in una finale di un Major: la prima ancora contro Djokovic, al Roland Garros 2021. Il greco deve così accontentarsi del terzo posto della classifica Atp.

sportmediaset.mediaset.it