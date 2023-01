Zelensky: ‘Putin non sa cosa succede sui campi di battaglia’

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto, in un’intervista a Sky News, di “non essere interessato” a incontrare Vladimir Putin per i colloqui di pace. Il presidente russo non è “nessuno”, vive in una “bolla informativa” e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia.

Incontrare Putin “non è interessante per me. Non è interessante incontrarsi, non è interessante parlare. Perché? Perché abbiamo avuto un incontro con lui in Formato Normandia, era prima dell’invasione: l’ho visto che diceva una cosa e poi ne ha fatta un’altra”, ha spiegato Zelensky. “Non riesco a capire: sono sue le decisioni o di qualcun altro? Quindi incontrare per cosa, stringere la mano? Non mi interessa. Parlare? Davvero non capisco chi prenda le decisioni in Russia”, ha aggiunto. “Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, per me non è nessuno, nessuno.”