Dimessa dall’ospedale dopo un malore: Angela muore a 24 anni

Angela Brandi è morta a soli 24 anni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri la ragazza – residente a Licola, frazione del Comune di Giugliano ma molto vicina a Pozzuoli – ha accusato un malore ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso. Dopo essere stata visitata, Angela però sarebbe stata dimessa, dal momento che non sarebbero state trovati rilevanti problemi di salute.

La 24enne ha allora fatto ritorno a casa, ma poco dopo, quegli stessi sintomi che l’avevano indotta la prima volta ad andare in ospedale si sono ripresentati. Angela, allora, è andata nuovamente al Pronto Soccorso del Santa Maria delle Grazie, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere ed è sopraggiunto il decesso.

Da quanto apprende Fanpage.it, i famigliari della 24enne non avrebbero ancora presentato formale denuncia, ma nel nosocomio flegreo sono comunque giunti i carabinieri di Pozzuoli. Restano da stabilire, infatti, le cause del decesso di Angela Brandi: non è escluso che nelle prossime ore sul corpo della 24enne possa essere disposta l’autopsia per fare luce sulla morte della giovane.

