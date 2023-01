Conferenza: custodire l’ambiente custodendo l’uomo

Clima. Il 2 febbraio Pro Vita e Famiglia con scienziati ed esperti contro le bugie dell’ambientalismo radicale: rimettere l’uomo al centro

«Bisogna custodire l’ambiente custodendo l’uomo, rimettere al centro l’umanità per salvaguardare il clima. Oggi è più che mai urgente una nuova cultura “green” ma umana, per scardinare le pericolose bugie dell’ambientalismo radicale che, al contrario, minaccia la vita umana sulla Terra».

E’ il messaggio che Pro Vita & Famiglia lancerà giovedì 2 febbraio, in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 a Roma, presso l’Hotel Nazionale (Sala Cristallo), in via di Monte Citorio 131. Ad intervenire numerosi scienziati, esperti e studiosi, con la partecipazione – già confermata – di membri del Senato e della Camera dei Deputati.

I GIORNALISTI SI DEVONO ACCREDITARE SCRIVENDO A stampa@provitaefamiglia.it

Intervengono:

* Antonio Brandi, Presidente Pro Vita & Famiglia Onlus

* Stefano Masini, Capo Area Ambiente e Territorio di Coldiretti

* Riccardo Cascioli, Direttore La Nuova Bussola Quotidiana

Saranno presenti:

* Gianluca Alimonti, Docente di Fondamenti di Energetica all’Università degli Studi di Milano e INFN

* Franco Battaglia, Professore di Chimica Fisica all’Università di Modena

* Giovanni Brussato, Ingegnere minerario

* Uberto Crescenti, Professore ordinario emerito di Geologia Applicata all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

* Mario Giaccio, Professore ordinario di Chimica Merceologica all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

* Luigi Mariani, Professore di Agrometeorologia

* Ernesto Pedrocchi, Professore Emerito di Energetica al Politecnico di Milano

* Alberto Prestininzi, Professore ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma

* Elodia Rossi, Architetto ed esperto in Ambiente

* Nicola Scafetta, Professore associato di Fisica dell’Atmosfera e Clima all’Università “Federico II” di Napoli

Modera Francesca Romana Poleggi, membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus