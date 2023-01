Zelensky: “Tank occidentali non risolvono problema, ma motivano esercito”

Fornire all’Ucraina decine di carri armati occidentali contro le migliaia che ha la Russia non risolve il problema, ma motiva l’esercito. Secondo l’ufficio del presidente dell’Ucraina. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un’intervista al canale televisivo tedesco Ard. “Dal momento che l’esercito russo, che ha mille carri armati, è contro di noi – ha spiegato – nessun paese risolve il problema decidendo di dare 10 carri armati, 20, 50. Fanno una cosa molto importante: motivano i nostri soldati a combattere per i propri valori. Perché dimostrano che il mondo intero è con noi”.

Sulla fornitura di carri armati all’Ucraina ci sono “opinioni diverse” tra gli Stati membri e “oggi ne parleremo”, ha quindi dichiarato al suo arrivo al Cae a Bruxelles l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrel, precisando che nel corso della riunione a Ramstein della scorsa settimana sono stati raggiunti “buoni risultati in termini di numero di armi che i Paesi europei intendono fornire all’Ucraina”. E ancora: “Con i ministri degli Esteri europei, discuteremo su come continuare a sostenere militarmente l’Ucraina e della nuova tranche dell’European Peace Facility”, ha annunciato l’Alto Rappresentante. “Spero che si possa trovare un’intesa politica su questo, anche se oggi non verrà presa alcuna decisione formale”, ha aggiunto.

Sui carri armati Leopard 2 dalla Polonia all’Ucraina arriva intanto il via libera della Germania, che non si opporrà all’invio. A dirlo è stato ieri il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock all’emittente francese LCI, spiegando che Berlino, produttore dei tank, dovrà autorizzare il trasferimento dei mezzi dal Paese acquirente, e cioè la Polonia: “Abbiamo regole, relative ai cosiddetti controlli sull’utilizzo finale. Armi destinate al combattimento possono essere prodotte, trasportate e commercializzate solo con l’autorizzazione del governo federale”, ha infatti spiegato il ministro. La decisione finale spetta al Cancelliere Olaf Scholz. ADNKRONOS