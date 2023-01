Zelensky: ‘possiamo vincere nel 2023, riconquisteremo tutto’

La guerra in Ucraina giunge al 334esimo giorno. Secondo i media tedeschi sale la tensione tra Usa e Germania per la consegna dei carri armati Leopard all’Ucraina. Dopo il vertice di Ramstein, Kiev punta sulle armi occidentali ed è molto critica in relazione a quella che definisce la “indecisione sulle forniture di Leopard, che uccide gli ucraini”. Da Berlino starebbe per arrivare l’ok per l’invio dei tank: “La Germania è pronta ad autorizzare la Polonia ad inviare carri armati”, ha fatto infatti sapere la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock

“Credo davvero che riusciremo a vincere la guerra nel 2023”

A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro all’università Taras Shevchenko di Kiev con l’ex premier britannico Boris Johnson. “La velocità (per finire la guerra) dipende da diverse cose: la forza all’interno dell’Ucraina e all’esterno con l’aiuto dei partner. E non dobbiamo permettere che i processi rallentino all’esterno e all’interno, poiché si prolungherà la guerra”, ha sottolineato Zelensky, escludendo qualsiasi possibilità di vittoria parziale di Kiev. “Non dimenticheremo nulla, non perdoneremo nulla, riconquisteremo sicuramente tutto”. tgcom24.mediaset.it