Vaccino Covid, Gimbe: copertura quinta dose al 13%

Gimbe, per la quinta dose di vaccino tasso di copertura al 13%

Copertura al 13% su 3,1 milioni di persone. Questi i dati relativi alla quinta dose di vaccino antiCovid, contenuti nel monitoraggio diffuso oggi dalla Fondazione Gimbe. La platea per il terzo richiamo (quinta dose), aggiornata al 20 gennaio scorso, è di 3,1 milioni di persone: di queste, 2,5 milioni possono riceverlo subito, 0,2 milioni non sono eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 180 giorni e 0,4 milioni l’hanno gia’ ricevuto.

Al 21 gennaio (aggiornamento ore 06.18) sono state somministrate 410.306 quinte dosi, con una media mobile di 3.222 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 2.930 della scorsa settimana (+10%). In base alla platea ufficiale (n. 3.146.516 di cui 2.298.047 over 60, 731.224 fragili e immunocompromessi, 117.245 di ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), il tasso di copertura nazionale per le quinte dosi è del 13% con nette differenze regionali: dal 4,3% della Campania al 25,6% del Piemonte. tg24.sky.it