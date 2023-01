Covid, Conte: ‘ok Commissione inchiesta ma non faziosa’

“Ben venga, se si vuole fare un discorso serio, non polemico, non strumentale di parte e fazioso. Ci può essere, a beneficio dell’intera comunità, un’ampia indagine e riflessione su come è stata gestita l’emergenza sanitaria con tutte le lacune del nostro sistema sanitario che abbiamo eredità. Però va fatto in maniera capillare, anche regionale”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in visita al mercato rionale San Giovanni di Dio a Roma.

