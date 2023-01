Roma, turista picchiato e rapinato: arrestato senegalese

Gli ha dato una piccola somma di denaro, soldi che il venditore abusivo non ha ritenuto sufficienti e che lo hanno portato a picchiare un turista e poi a rapinarlo. Succede al Colosseo, monumento simbolo della Città Eterna, in quel momento affollato dalle migliaia di turisti che ogni giorno visitano il parco archeologico della Capitale. Vittima un cittadino cinese di 26 anni.

La vittima ha chiesto aiuto ad una pattuglia del Gssu ( Gruppo sicurezza sociale urbana) della polizia di Roma Capitale dopo essere stato avvicinato da un venditore abusivo nella piazza antistante il Colosseo e rapinato di una banconota da 50 euro.

Al cittadino cinese era stata chiesta un’offerta per l’acquisto di un braccialetto, offerta rifiutata dal venditore abusivo, in quanto ritenuta inadeguata dal punto di vista economico. Il turista aveva, in un primo tempo, tirato fuori dalla tasca 5 pounds , non considerati congrui, motivo per il quale poi aveva preso 50 euro al fine di cambiarli ed aumentare l’offerta. E’ stato in quel momento che il venditore lo ha colpito con un pugno e gli ha strappato la banconota dalle mani, allontanandosi velocemente.

Gli agenti sono riusciti a riacciuffarlo, dopo che aveva tentato di fuggire e lo hanno arrestato per il reato di rapina. Giovedì scorso il processo con rito direttissimo, in occasione del quale l’uomo, di nazionalità senegalese di 34 anni, è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi e ad una multa di 200 euro.

