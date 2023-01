Pd, Livia Turco piange. Cuperlo: “questo partito può rialzarsi”

Livia Turco scoppia in lacrime, durante l’intervento all’assemblea nazionale del Partito Democratico in corso a Roma. “Vogliamo reagire di fronte a questo linciaggio del Pd?”, attacca l’ex ministro della Salute. Quindi piange e si scusa, “Era tanto che non parlavo in pubblico… L’ultima volta è stato durante la dolorosissima assemblea che ha visto la scissione”, ricorda. Quella scissione che ha visto l’uscita di Pier Luigi Bersani a cui era ed è molto legata. “Oggi sono felice di vedere qui i compagni e le compagne di Articolo Uno”. E conclude: “Non la vedo solo come una questione di posizionamento politico, ma l’inizio di una stagione inclusiva che non deve fermarsi qui deve essere molto, molto più ampio”.

Prima di lei, aveva parlato Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito democratico. E il senso del suo discorso è lo stesso di quello che ha fatto la Turco. "È bellissima la presenza qui di Articolo Uno, che sceglie di percorrere insieme questo tragitto. La scelta di oggi ricompone una frattura", sottolinea Cuperlo. "Abbiamo scelto di esserci perché pensiamo che la crisi del Partito democratico sia profonda ma che senza questo partito l'Italia sarebbe un paese peggiore". E prosegue: "Ci siamo per provare a dire a tanti che questo partito può rialzarsi, può riscattarsi e collocare i suoi valori e le sue idee nella storia dell'Italia dei prossimi anni".