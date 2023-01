Zelensky: “Abbiamo bisogno di panzer”

Secondo il Cremlino l’Occidente si sta “illudendo” su una possibile vittoria dell’Ucraina, ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Non solo, “i carri armati occidentali non cambieranno nulla sul terreno”, ha aggiunto. Il conflitto in Ucraina si inasprisce, cresce il rischio di un coinvolgimento diretto della Nato: il Cremlino mette in guardia dalle conseguenze negative della decisione di fornire carri armati pesanti all’Ucraina.

Zelensky – “Non abbiamo tempo. Conta Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta”. Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo all’apertura dell’incontro sull’Ucraina a Ramstein. “Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento”, ha incalzato. “Ogni arma conta”, ha aggiunto.( ANSA)