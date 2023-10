Firenze, sorpreso con 26 stecche di hashish: arrestato gambiano

Firenze – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un 24enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, di pattuglia nella zona delle Cascine alle sette e trenta circa, si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, risultato poi di nazionalità gambiana, che, seduto su una panchina, alla vista degli operanti ha lasciato cadere qualcosa a terra, allontanandosi.

Tale atteggiamento ha indotto l’equipaggio a fermarlo ed identificarlo, contestandogli di essersi disfatto del pacchetto che, recuperato, conteneva a ventisei stecche di hashish, dal peso complessivo di 177 grammi.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della stazione di Santa Maria Novella.

