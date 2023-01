Non rispondeva al telefono: 31enne trovata morta in casa

Lutto a Giugliano per la morte Alina Isayeva. Alina, 31 anni, era originaria di Leopoli ma da tempo risiedeva a Lago Patria. La giovane è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione. A lanciare l’allarme è stata la madre che non riusciva a mettersi in contatto con lei da diversi giorni.

La Polizia, insieme ai vigili del fuoco, hannoi fatto irruzione nell’appartamento e purtroppo hanno fatto la tragica scoperta. La morte sarebbe stata causata da un malore, ma al momento non si esclude nessuna pista. La salma della giovane, infatti, è stata sequestrata per l’esame autoptico.

La notizia ha fatto subito il giro del web e tanti sono i messaggi per Alina. Lucio, ad esempio, scrive: “E quando succedono queste cose ti rendi conto di come è piccola la vita… Alina Aly Isayeva ti ricorderò sempre sorridente e piena di vita..fai buon viaggio piccola pazza!”.

