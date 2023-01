Canada, direttiva contro gli alcolici ed etichetta shock

Il Canada cambia le linee-guida sul consumo degli alcolici: il nuovo rapporto del Centro sull’uso di sostanze e la dipendenza, finanziato dal ministero della Sanità, suggerisce un massimo di 2 drink a settimana (ciascuno pari a 341 ml di una birra alcolica al 5% o a 142 ml di un vino alcolico al 12%) ed etichette obbligatorie di avvertimento per tutte le bevande alcoliche. Superare tale soglia, secondo gli esperti canadesi, l’alcol può portare a un aumento dei rischi di cancro a seno e colon.

2 drink a settimana ed etichetta-shock

Una rivoluzione, insomma, rispetto alle linee guida del 2011, che consentivano un massimo di 10 bevute a settimane per le donne e di 15 per gli uomini. Una notizia shock per l’80% circa di canadesi adulti che bevono. Gli esperti canadesi, riferisce la Bbc, spiegano che il drastico cambiamento nelle linee-guida, da quasi 2 drink al giorno a due a settimana, è il risultato di migliori ricerche nel corso degli anni.

“Il messaggio principale di queste direttive è che qualsiasi quantità di alcol non fa bene alla salute”, ha dichiarato Erin Hobin, scienziato della sanità pubblica dell’Ontario e membro del gruppo di esperti che ha elaborato le nuove linee-guida. “E se bevi, meno è meglio”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it