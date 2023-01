Matteo Messina Denaro, proprietario del secondo covo fu assolto da accusa di mafia

Ansa

Il secondo covo di Matteo Messina Denaro è di Errico Risalvato, indagato e poi assolto, nel 2001, dall’accusa di associazione mafiosa. Il nascondiglio, una stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio, si trova in una casa al primo piano di una palazzina a Campobello di Mazara. Errico è fratello di Giovanni Risalvato, imprenditore del calcestruzzi, condannato a 14 anni per mafia e ora libero.

Un secondo covo di Matteo Messina Denaro è stato scoperto dai magistrati della Procura di Palermo, dai carabinieri del Ros e dal Gico della guardia di finanza. Oltre all’appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto martedì, il boss avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker, una stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio di un’altra abitazione nella stessa area, una palazzina di via Maggiore Toselli 34.

Il proprietario, il 70enne Errico Risalvato, era stato indagato e poi assolto nel 2001 dall’accusa di associazione mafiosa. Errico è fratello di Giovanni Risalvato, condannato a 14 anni per mafia (ora libero), imprenditore del calcestruzzi.

Gdf in secondo covo grazie ad analisi dati catastali

Al secondo covo gli investigatori del Gico della guardia di finanza sarebbero arrivati grazie all’analisi di alcuni dati catastali. Secondo fonti qualificate, proprio lo screening su questa serie di informazioni, assieme a un’analisi del contesto scaturita da un’attività informativa e investigativa, ha infatti consentito di localizzare il covo. Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il boss abbia nascosto il suo tesoro: documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano. Il bunker si trova a circa 300 metri dall’abitazione in vicolo San Vito. tgcom24.mediaset.it