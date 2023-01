Sharia, Afghanistan: talebani tagliano le mani ai ladri

Per la prima volta da quando sono saliti al potere, i talebani hanno amputato le mani di persone accusate di furto e altri reati davanti a centinaia di persone presso lo stadio di calcio della città di Kandahar. In base a quanto riferisce il quotidiano indipendente afgano “Hast e Subh”, i talebani hanno punito con la legge del taglione nove presunti criminali alla presenza di centinaia di spettatori.

A quattro persone accusate di rapina è tagliata la mano, mentre altri cinque sono stati fustigati per rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. In precedenza, i talebani, che dall’agosto del 2021 sono ritornati al potere in Afghanistan, hanno eseguito un’esecuzione pubblica di un uomo accusato di omicidio nella provincia di Farah. Tuttavia, questa è la prima volta che le autorità talebane organizzano il supplizio del taglio della mano in pubblico. www.agenzianova.com