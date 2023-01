Una disamina sulla truffa usuraria del debito pubblico che tutti dovrebbero ascoltare.

Marco Bersani, Laureato in Filosofia, è dirigente comunale dei servizi sociali e consulente psicopedagogico per cooperative sociali. Socio fondatore di Attac Italia, è stato fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e della campagna “Stop Ttip Italia”. E’ socio fondatore di Cadtm Italia.

Tra i sui saggio segnaliamo: “Acqua in movimento – ripubblicizzare un bene comune” (Edizioni Alegre 2007); “Nucleare: se lo conosci lo eviti – una battaglia per il diritto al futuro” (Edizioni Alegre 2009); “Come abbiamo vinto il referendum” (Edizioni Alegre 2011); “Catastroika – le privatizzazioni che hanno ucciso la società” (Edizioni Alegre 2013); “Dacci oggi il nostro debito quotidiano” (DeriveApprodi 2017). E’ inoltre co-autore di: “Come si esce dalla crisi” (Edizioni Alegre 2013); “La vita prima del debito” (Bordeaux Edizioni 2014); “Nelle mani dei mercati – perché il TTIP va fermato” (EMI 2015); “Il Giubileo del debito” (Bordeaux Edizioni 2015); “L’alternativa all’Europa del debito” (Edizioni Alegre 2016).