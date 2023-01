REPUBBLICA DI SAN MARINO NUOVAMENTE CONDANNATA IN CEDU: LE RESPONSABILITÀ SONO DI BANCA CENTRALE?

Nuova condanna della Repubblica di San Marino in Corte Europea dei Diritti Umani proprio a ridosso degli incontri per l’Associazione Europea e stavolta le responsabilità paiono non essere solamente del Tribunale Unico

A quanto si apprende la Repubblica di San Marino è stata condannata in Corte Europea dei diritti umani per la violazione dell’art.6 relativo al l’irragionevole durata dei procedimenti giudiziari.

Il provvedimento però questa volta, a quanto pare, non sarebbe per responsabilità unicamente ascrivibili al Tribunale Unico ma sarebbe legato all’illegale messa in Liquidazione Coatta Amministrativa di Asset Banca da parte di Banca Centrale, provvedimento che di fatto, dal 2017, bloccò tutti i procedimenti contro la stessa.

Ricordiamo per la cronaca che Asset banca, sempre per volontà di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel febbraio del 2012 si trovò ad assorbire Banca Commerciale Sammarinese, assumendo così sulle proprie spalle anche le pendenze giuridiche legate a quest’ultima le quali, di conseguenza, rimasero anch’esse bloccate nel giudizio per gli cinque anni che è perdurata l’illegale LCA comminata da Banca Centrale.