Von der Leyen: ‘UE quasi libera da energia fossile russa’

BRUXELLES, 10 GEN – “Nell’arco di quest’anno ci siamo quasi totalmente liberati dalla dipendenza dai fossili russi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo la firma della terza dichiarazione di cooperazione Ue-Nato. “Più dell’ottanta per cento del gas russo è stato tagliato”, ha aggiunto von der Leyen sottolineando come le energie rinnovabili, per l’Europa, “non significano solo energia pulita ma indipendenza. Stiamo lavorando sui semiconduttori dove vediamo una crescente dipendenza e ci sarà una strategia ad hoc sulle materie prime”. (ANSA).

