UE e NATO: firmato accordo per fronteggiare la minaccia russa

Bruxelles, 10 gen. (askanews) – Ue e Nato hanno firmato un accordo per far fronte comune contro la minaccia della Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico Jens Stoltenberg hanno firmato Bruxelles una dichiarazione di cooperazione congiunta per cercare di intensificare la cooperazione dopo che l’invasione russa dell’Ucraina che ha ribaltato l’ordine di sicurezza europeo.

Le due organizzazioni con sede a Bruxelles hanno cercato per anni di migliorare il coordinamento, nonostante i timori in alcuni ambienti Nato che gli sforzi per rafforzare il ruolo dell’Ue nella difesa possano minare l’alleanza guidata dagli Stati Uniti. Si tratta della a terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione, il documento avrebbe dovuto essere firmato nel 2021, ma la conclusione era stata rinviata.L’invasione dell’Ucraina ha fatto aumentare gli appelli a sfruttare meglio il peso combinato della forza economica europea e della potenza militare statunitense per proteggere meglio il miliardo di cittadini che vivono negli Stati membri dell’Ue.