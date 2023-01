Morto Gianluca Vialli, aveva 58 anni

Gianluca Vialli non è riuscito a segnare il goal più importante della sua vita. Il 58enne ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea – che stava combattendo da ormai cinque anni con un tumore al pancreas – era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Londra per l’aggravarsi del suo stato di salute, nella stessa struttura – vicino al suo domicilio principale – in cui aveva già sostenuto in precedenza due cicli di chemioterapia.

Nella sua carriera Vialli ha complessivamente conquistato 16 trofei, fra i quali quattro campionati italiani – compreso lo storico scudetto con i blucerchiati, in cui militava anche il suo gemello del gol Roberto Mancini – una Champions League, una Coppa Uefa e due volte la Coppa delle Coppe.

Da dirigente con la nazionale italiana – di cui era il capo delegazione dal 2019 – ha invece potuto festeggiare la vittoria a Euro 2020, mentre in qualità di giocatore ha messo a referto 16 gol in 59 presenze, cogliendo la medaglia di bronzo alla rassegna iridata del 1990. www.laregione.ch